Nässjö: Rånförsök mot Preem

Kl.18.36 larmades polisen till Preem på Handskerydsvägen 1A i Nässjö med anledning av ett rånförsök. Tre maskerade gärningsmän kom in i butiken och uppträdde hotfullt och krävde att kassan skulle öppnas. De lämnade hastigt butiken utan att få med sig något. En av gärningsmännen viftade med ett knivliknade föremål. Flyktvägen är i nuläget okänd för polisen. Polisen är intresserade av iaktagelser från platsen eller i dess närhet.

Both comments and pings are currently closed.