Malmö: Detonation

Flera uppringare kontaktade i natt polisen om en detonation som hörts på Vitemöllegatan i Malmö. En polispatrull kan konstatera skador på en bil och bombtekniker kallas till platsen som säkerställer så inget farligt finns kvar vid/på bilen. Platsen spärrades av i väntan på teknisk undersökning. Ingen person ska ha kommit till skada.

Both comments and pings are currently closed.