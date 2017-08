Katrineholm: Lägenhetsbrand på Tyskbagargatan

Räddningstjänsten och polis beordrades till en flerfamiljsfastighet på Tyskbagargatan på Östermalm efter larm om rök i trapphuset. Det kunde konstateras att det brann i en lägenhet. Räddningstjänsten tog sig in och anträffade en kvinna i lägenheten. Kvinnan, vilken hade kraftiga rökskador, togs till sjukhus. Hennes skador bedöms som allvarliga. Viss spontanevakuering skedde från intilliggande lägenheten. Det finns inga uppgifter om att ytterligare någon skadats. Lägenheten har spärrats av i avvaktan på teknisk undersökning

