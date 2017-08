Katrineholm: Singelolycka på riksväg 55

En singelolycka inträffade straxt före halv åtta på riksväg 55 söder om Strångsjö. En personbil uppges ha kört av vägen och voltat. Två personer ska ha färdats i fordonet och det finns i nuläget ingen uppgift om skadeläget på de drabbade.

Both comments and pings are currently closed.