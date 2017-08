Sundsvall: Försvunnen person

En 80-årig farbror är försvunnen från Ponnyvägen i Bergsåker. Uppgifterna är för närvarande knapphändiga. Informationsinhämtning pågår. De senaste iakttagelsen av mannen är sedan ca 23:30 inatt. Mannen är ca 180 cm lång och har grått hår. Han är dement och går lite framåtlutad. Han är i god kondition. Har du sett någon som kan vara den här mannen – ring polisen på tfn 114 14. Har du honom inom synhåll, håll kontakten och ring polisen via 112.

Both comments and pings are currently closed.