Täby: Rån mot Elgiganten i Arninge

Elgiganten i Arninge utanför Täby utsattes på förmiddagen för ett rån. Flera maskerade och knivbeväpnade personer försvann sedan i en svart Volvo kombi som senare anträffades bakom en lada i Åkersberga. Enligt uppgifter fick rånarna med sig varor för ett okänt värde.

