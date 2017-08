Linköping: Äldre utsatta för rån

11.49 samtal till polisen via SOS om att en man blivit rånad och misshandlad på Storgården. I samband med händelsen tyder allt på att den drabbade mannen har blivit bestulen på en telefon och en väska. Den drabbade mannen, som gick med hjälp av rollator, har i samband med angreppet blivit liggande på marken. Polisen har åkt till platsen och påbörjat en utredning med brottsrubriceringen rån. Den drabbade mannen har förts till sjukhus med ambulans. 11.56 samtal till polisen från en anmälare som berättar om att en kvinna ned rollator ca 30 minuter tidigare blivit frånryckt sin väska på Skattegården. Hon satt på sin rollator när en man frågade efter en cigarett. Kvinnan, som är i 70-årsåldern sa nej och då ryckte gärningspersonen till sig kvinnans väska och försvann från platsen. Polisen har åkt till platsen och påbörjat en utredning med brottsrubriceringen grov stöld.

Den misstänkte från den grova stölden på Skattegården är en man som var lång och smal. Han var klädd i svarta byxor och svarta spetsiga skor med klackar. Mannen talade svenska utan brytning. Polisen utreder båda fallen var för sig. Det är ännu inte klarlagt om det finns ett samband, men det kommer att utredas. Polisen tar gärna emot tips eller iakttagelser från området under den aktuella tiden 10-12. Tipsa polisen på 114 14.

