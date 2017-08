Norrköping: Cyklist påkörd av bil

En cyklist blev ikväll påkörd av en personbil i korsningen Norra Grytsgatan och Kungsgatan i Norrköping. Cyklisten fördes i ambulans till sjukhus. Enligt uppgifter ska cyklisten ha klarat sig utan allvarligare skador.

