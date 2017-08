Stockholm: Man skottskadad i benet

En person har anträffats skottskadad i Gamla Enskede, Stockholm. Enligt polisen ska skottskadad vara i benet och mannen är förd i ambulans till sjukhus. Patruller är i området och söker efter brottsplats och vittnen. Förundersökning är inledd om grov misshandel.

Both comments and pings are currently closed.