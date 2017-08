Malmö: Brand i bilar

Samtal inkom ikväll till polisen att en bil brinner på Idaborgsgatan. Uppringaren har hört glaskross och sett hur tre ungdomar kastat in något i aktuell bil och därefter lämnat platsen springande. Ny uppringare informerar om ytterligare en bil som brinner på platsen och att det även på den bilen har krossats en ruta och något slängts in i bilen. Polis och räddningstjänst har nyligen kommit på plats.

Both comments and pings are currently closed.