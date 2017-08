Båstad: Lastbilsolycka på E6

En lastbilsolycka inträffade i natt på E6 söder om Östra Karup. Olyckan ska ha inträffat i södergående körfält och orsakat begränsad framkomlighet. Eventuellt kan två lastbilar vara inblandade i olyckan men detta har i skrivande stund inte gått att få bekräftat.

