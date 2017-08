Åre: Jägare försvunnen

En jägare är försvunnen i trakterna av Torrön. Mannen (som är i 65-årsåldern) sågs senast söder om Lill-Gaunvalen i går förmiddag. Han gick då tillsammans med en hund i riktning mot dalgången. Mannen skulle vandra till en stuga vid Burvattnet men har inte kommit fram. Oklart var han befinner sig. Polisens vakthavande befäl har fattat beslut om räddningstjänst med stöd av LSO, lagen om skydd mot olyckor. Fjällräddare kallas in i sökandet efter mannen och polis är på väg till platsen. Norsk räddningshelikopter kommer att biträda vid sökandet.

