Finspång: Singelolycka på Kraftkärrsvägen

En singelolycka har inträffat med en motorcykel på Kraftkärrsvägen i Finspång. Ambulans och räddningstjänst har kallats till platsen och det är oklart om mc-föraren har skadats. Enligt uppgifter ska det läcka ut bensin från motorcykeln.

