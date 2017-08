Laholm: Person skottskadad

Samtal inkom ikväll om att en person har blivit skottskadad i ena benet av okänd person ute på gatan i Veinge centrum utanför Laholm. Gärningsmannen har efter händelsen lämnat platsen i okänd riktning. På plats anträffas en person som är vaken och talbar . Platsen där personen anträffades är avspärrad för teknisk undersökning. Polisen kommer också att under kvällen att genomföra dörrknackning i närområdet.

