Bytkyrka: Barn föll ut genom fönster

Ett yngre barn ramlade tidigare ikväll ut från ett fönster i ett flerbostadshus i Alby, Botkyrka. Barnet är allvarligt skadat uppger polisen och fick transporteras i ambulanshelikopter till sjukhus. Platsen spärrades av och polis arbetar för att reda ut vad som hänt.I nuläget finns ingen ytterligare information i ärendet.

