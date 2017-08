Valdemarsvik: Person knivskuren på Asylboende



Vid 22:20-tiden på tisdagskvällen larmades ambulans och polis till ett asylboende i Valdemarsvik med anledning av att en person uppgavs ha blivit knivskuren. På plats kunde konstateras att det varit ett bråk mellan några män från boendet och en man som inte hörde hemma där. I samband med bråket skall den man som inte hörde hemma på boendet ha dragit kniv och hotat männen från boendet. När en av dem försökte gå mellan fick han en mindre rispa på en hand, med en ytlig sårskada som följd. Därefter lämnade mannen med kniven platsen i okänd riktning. Ingen person behövde uppsöka sjukhusvård. Polisen har inlett en förundersökning gällande misshandel av normalgraden, det finns i nuläget ingen misstänkt i ärendet.

Both comments and pings are currently closed.