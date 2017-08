Söderköping: Inbrottsförsök på Restaurang

Strax innan midnatt inkom samtal om ett pågående inbrottsförsök mot en restaurang vid Rådhustorget i Söderköping. Enligt ett vittne var en ung man i färd med att försöka bryta upp en plåt på taket samtidigt som en annan ung man höll utkik. Efter några minuter avbröt de försöket och lämnade platsen till fots. En av de polispatruller som skickades på ärendet anträffade ca 30 minuter efter brottstillfället två unga killar som befann sig inte långt från brottsplatsen och som stämde väl in på det signalement som vittnet uppgivit. De båda lämnades över till personal från det HVB-hem där de bodde. De är misstänkta för försök till stöld genom inbrott uppger polisen.

