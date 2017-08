Norrköping: En skadad i singelolycka

Vid 03.30-tiden kom larm om en allvarlig singelolycka som inträffat på gamla E4:an strax söder om avfarten mot länsväg 210, inte långt från Norsholmspåfarten mot E4. En personbil har av okänd anledning kolliderat med en container som stod uppställd på en parkeringsficka vid sidan av vägen. En person ska ha färdats i fordonet och det är ännu oklart vilka skador denne ådragit sig.

