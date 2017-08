Mjölby: Brand i lastbil

Räddningstjänsten larmades i natt till Florettgatan i Mjölby där en mindre lastbil börjat brinna. Enligt uppgifter ska det även börjat brinna i några lastpallar bredvid fordonet. Vad som orsakat branden är i skrivande stund oklart.

