Filipstad: Singelolycka på riksväg 26

En singelolycka inträffade vid 06.30-tiden på riksväg 26 norr om Filipstad. Ambulans och räddningstjänst larmades till platsen. Det finns i skrivande stund inga uppgifter om hur det gått för de som färdades i fordonet. Trafikverket uppgav straxt efter olyckan att det var mycket begränsad framkomlighet vid platsen.

