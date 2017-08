Norrköping: 20-åring omkom i olyckan

Uppdatering: Polisen kan nu bekräfta att en kvinna i 20-årsåldern som körde bilen som i natt körde in i en container på gamla E4 har avlidit i olyckan. Anhöriga är underrättade. Polisen har inlett en utredning för att försöka ta reda på omständigheterna kring olyckan. Bilen är tagen i beslag för teknisk undersökning.

Both comments and pings are currently closed.