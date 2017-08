Valdemarsvik: Trafikolycka på E22

Polis, räddningstjänst och ambulans larmades vid 11.30-tiden till en trafikolycka mellan två personbilar på E22 norrgående strax söder om Valdemarsvik. Antal drabbade och skadeläget är oklart uppgav polisen men ingen ska vara fastklämd.

