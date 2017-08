Markaryd: Bil och lastbil i krock

Polis och räddningstjänst beordrades på eftermiddagen till Ulvarydsvägen, där en lastbil och personbil kolliderat i korsningen Ulvarydsvägen / väg 117. Enligt initiala uppgifter ska olyckan inte medfört några personskador, men fordonen står trafikfarligt till.

