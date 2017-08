Norrköping: Ungdom bestulen på dator

Polis larmades vid 14.30-tiden till Hjalmar Lundgrens gata i Klockaretorpet med anledning av en stöld. Två personer hade cyklat förbi en kille i tonåren, och tog en bärbar dator som han höll i handen. De två gärningspersonerna cyklade sedan därifrån och försvann bland husen på Hjalmar Lundgrens gata. Det har inte förekommit något våld eller hot i samband med händelsen och ingen har skadats fysiskt. Polisen har pratat med den drabbade ungdomen och sökt i området efter gärningspersonerna. I nuläget finns ingen gripen och ingen misstänkt. En anmälan gällande grov stöld har skrivits.

De båda gärningspersonerna beskrivs som killar i 15-20 årsåldern, färdades båda två på en silverfärgad damcykel, båda bar mörka huvtröjor med luvor uppdragna för huvudet och mörka byxor.

Polisen tar tacksamt emot tips från personer som kan veta vilka personerna är, eller om man sett något som kan sättas i samband med händelsen.

Both comments and pings are currently closed.