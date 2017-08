Finspång: Trafikolycka på riksväg 51

En trafikolycka inträffade ikväll på riksväg 51 mellan Prästköp och Ljusfallshammar. Enligt uppgifter ska en personbil blivit påkört av ett bakomvarande fordonet. Två personer var inblandade i händelsen men det finns i nuläget inga uppgifter om någon behövde föras till sjukhus.

