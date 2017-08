Norrköping: Misstänkt våldtäkt

Strax före kl.03.00 larmades polisen till en misstänkt våldtäkt som skett i krogmiljö i Norrköping. Polisen har initialt rubricerat ärendet som våldtäkt. I ärendet har en person gripits. Av utredningstekniska skäl kan ytterligare information inte lämnas i nuläget uppger polisen.

