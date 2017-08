Bengtsfors: En gripen för dråpförsök

Polis kallas till en lägenhet sent på onsdagskvällen i Gustavsfors där en man skadats med kniv. Den skadade har kördes i ambulans till sjukhus. En person har gripits på platsen misstänkt för brottet. Lägenheten avspärrad i avvaktan på teknisk undersökning. Gärningsman och målsägande ska ha varit bekanta med varandra uppger polisen

