Mullsjö: Lastbilsolycka på riksväg 47

En lastbilsolycka inträffade tidigt på morgonen på riksväg 47 utanför Mullsjö. En lastbil ska ha kört av vägen och blivit liggande på sidan. Ingen person kom till skada och det var något begränsad framkomlighet under bärgningsarbetet.

