Söderhamn: Brand i pizzeria

Räddningstjänsten larmades i natt till en Pizzeria på Köpmangatan i Söderhamn där det börjat brinna. Branden kunde snabbt släckas och det finns inga uppgifter om några hyresgäster boende över pizzerian behövde evakueras. Enligt uppgifter ska minst två personer ha setts springa från platsen i samband med att branden började. Platsen har spärrats av i väntan på teknisk undersökning.

