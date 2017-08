Norrköping: Trafikolycka på Ståghögaleden

En trafikolycka mellan en timmerbil och en personbil inträffade vid 07.40-tiden på Ståthögaleden vid järnvägsundergången i Norrköping. Det är ännu oklart hur det gått för de som färdades i fordonen.

