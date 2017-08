Norrköping: Stora regnmängder föll under natten

Under natten och morgonen har det kommit rejält med regn över större delar av Östergötland. Utanför Wighsnews visade regnmätaren på 42 mm tidigt på morgonen.

På flera platser i Norrköping har det även blivit rejäla vattensamlingar på vissa gator. SMHI hade dock redan under onsdagskvällen gått ut med en varning för stora regnmängder i södra Sverige och även i Östergötland samt Södermanland. Under dagen kommer dock det kraftig regnvädret att dra vidare och till helgen utlovas betydligt bättre väder.

