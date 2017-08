Sorsele: Man vilse utanför Tväråträsk

Polisen fick under onsdagskvällen in ett samtal från en man som gått vilse ute i skogen och inte hittade hem utanför Tväråträsk. Mannen hade då varit ute i omkring tio timmar. Under onsdagskvällen togs beslut om att börja söka efter mannen, men mannen är fortfarande inte anträffad. Under morgonen söker nu ett antal polispatruller efter mannen och ett antal hundpatruller ansluter också under förmiddagen. Till sin hjälp har polisen även hemvärnet. En helikopter har skickats från Boden och väntas ansluta till sökinsatsen innan klockan 10:30. Polis har haft telefonkontakt med mannen under morgonen

