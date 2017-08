Stockholm: Polisinsats vid Medborgarplatsen

En större polisinsats pågår just nu vid Medborgarplatsen i Stockholm. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska en polis ha blivit knivskuren i samband med någon händelse. Polisen har spärrat av platsen och minst en person uppges vara gripen.

Both comments and pings are currently closed.