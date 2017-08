Sorsele: Mannen anträffad

Uppdatering: Den man som sedan igår varit vilse utanför Sorsele anträffades på förmiddagen. Han hittades av hemvärnet och polisens helikopter kommer nu att transportera mannen till sjukstugan i Sorsele. Mannen var efter en lång natt ute medtagen, men annars vid god vigör uppger polisen.

Both comments and pings are currently closed.