Söderköping: Trafikolycka på E22

Tre bilar har kolliderat med varandra i samban med att ett av fordonen kolliderade med ett vildsvin. Olyckan ska ha inträffat vid korsningen till Mariehov norr om Söderköping. Det finns ännu inga uppgifter om eventuella personskador.

