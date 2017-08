Norrköping: Misstänkt skottlossning

Flera polispatruller larmades ikväll till en samlingslokal i Klockartorpet i Norrköping där man hade någon form av fest och en misstänkt skottlossning inträffat. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska någon ha skjutit mot fastigheten. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till skada och någon ytterligare information om händelsen finns för närvarande inte.



Foto: Ulf Wigh / Mediabilden

