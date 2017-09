Norrköping: Singelolycka på Djurövägen

En singelolycka inträffade i natt på Djurövägen i höjd med Bråvikens Golfklubb. En personbil ska ha kört av vägen och hamnat i diket. I skrivande stund är det oklart om föraren som ska ha färdats ensam har skadats vid händelsen.

