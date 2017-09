Kalmar: Buss och motorcykel i krock

En motorcykel och en buss kolliderade på morgonen i korsningen Televiksvägen och Södra vägen i Kalmar. Ambulans och räddningstjänst kallades till platsen men det finns i nuläget inga uppgifter om skadeläget på de inblandade.

