Göteborg: Person knivskuren vid Drottningtorget

En man har blivit knivskuren vid Drottningtorget i Göteborg. Enligt uppgifter ska en man gå omkring och vifta med en kniv. Det är ännu oklart vilka skador den knivskurne har ådragit sig och likaså om man gripit gärningsmannen.

