Avesta: Motorcykelolycka vid By kyrkby

En motorcykelolycka har inträffat nära By kyrkby sydost om Horndal. Två personer uppges ha färdats på fordonet men det är ännu oklart om någon av dessa har skadats. Ambulans samt räddningstjänst är på väg till platsen.

