Helsingborg: Polis attackerades med sten

En polispatrull som var på väg till ett bråk utanför en affär på Hälsovägen blev plötsligt påkastade med sten på Stattena. Det var flera maskerade ungdomar som kastade sten mot polisbilen. Flera polispatruller anslöt och ett antal ungdomar kunde kontrolleras i området. De ungdomar som var under 18 år överlämnades till vårdnadshavare. Ingen polis skadades i samband med stenkastningen. Det är troligt att det inringda bråket var påhittat för att locka polisen till platsen. Brottsrubriceringen är inte känd i nuläget.

