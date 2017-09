Stockholm: Singelolycka på Blommensbergsvägen

Ambulans och räddningstjänst larmades i natt till Blommensbergsvägen i Aspudden där det ska ha inträffat en singelolycka med en personbil. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska föraren ha förts i ambulans till sjukhus med bland annat smärtor i ryggen.

