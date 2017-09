Helsingborg: Brand i soprumsbyggnad

Räddningstjänsten larmades på morgonen till Elinebergsvägen i Helsingborg där det börjat brinna i en mindre byggnad. Vid framkomsten visade det sig att det var i en fristående soprumsbyggnad. Vad som orsakat branden är ännu oklart.

