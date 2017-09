Boliden: Villan övertänd i Bjurström



Uppdatering: Den villa som vid 01.20-tiden började brinna i natt i Bjurström utanför Boliden var helt övertänd när räddningstjänst och polis kom till platsen uppger Börje Öhman på polisen nu på morgonen. Det är oklart om det fanns någon person i byggnaden när branden utbröt. Den person som är skriven på adressen, en man i 60-års åldern, har inte kunnat lokaliseras. Anhöriga är underrättade om detta. Platsen är avspärrad och kommer att bevakas tills dess att branden svalnat så pass att det går att göra en teknisk undersökning.

