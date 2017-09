Botkyrka: Person skottskadad

En person skottskadades strax efter 14 i Tumba. Enligt vittnesuppgifter ska en bil ha lämnat platsen efter att skott avlossats. Den skottskadade personen tas nu om hand och har i nuläget oklara skador. Fler patruller finns på plats vid den misstänkta brottsplatsen för att ta reda på mer om händelsen. Polis söker också efter den aktuella bilen som lämnat. En förundersökning om försök till mord är inledd uppger polisen.

