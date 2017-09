Gävle: Man skjuten i benet

Samtal inkom straxt före midnatt till polisen om att en man är skjuten i benet i samband med en fest i stadsdelen Sätra i Gävle. Ett stort antal patruller beordras till platsen. En person är gripen och den skottskadade har förts i ambulans till sjukhus uppger polisen.

