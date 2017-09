Fagersta: Brand i flerbilsgarage

Räddningstjänst och polis larmades i natt till Hantverksvägen i Fagersta med anledning av en fullt utvecklad brand i ett flerbilsgarage. Det var ett fristående flerbilsgarage med plats för 10-15 fordon. Hur många fordon som fanns i garagelängan är okänt Någon spridningsrisk till något bostadshus förelåg inte då närmsta bostadshus var ca 40-50 meter ifrån garaget uppger polisen

Both comments and pings are currently closed.