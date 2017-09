Falun: Rökutveckling i lägenhet

Räddningstjänsten larmades till en bostadsfastighet på Norra Järnvägsgatan i Falun i natt där man hade rökutveckling i en lägenhet. Enligt uppgifter kunde man konstatera att det var en vattenkokare som börjat brinna.

Both comments and pings are currently closed.