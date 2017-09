Norrköping: Två gripna för stöld

Vid midnatt greps två män i 50-årsåldern misstänkta för stöld från ett garage i centrala Norrköping. De hade bland annat tillgripit en svets. De båda är inlagda för tillnyktring och kommer att förhöras tidigt på morgonen. De båda envarsgreps av vittne/anmälare och överlämnades till polis.

