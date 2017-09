Hässleholm: Rökutveckling i lägenhet

Polis och räddningstjänst åkte på förmiddagen till Göingegatan med anledning av rökutveckling i en lägenhet. Boende tycks ha släckt branden själva. Övriga omständigheter är inledningsvis oklara. Uppdatering: Räddningstjänst är klara på platsen vid kl 11:20. Branden kan ha orsakats av en lampa. Ingen person har kommit till skada uppger polisen.

